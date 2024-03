Heiligenblut: „Gibt es überhaupt Investoren?“

Bergbahnen zweifeln an Existenz der Investorengruppe

Die Bergbahnen, die sich am Montag eine Antwort erhofft hatten, zweifeln an der Existenz der Investoren. „Gibt es diese regionalen Unternehmer in dieser Form überhaupt?“, fragt sich Bergbahnen-Sprecher Franz Gruber und fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass kein Interesse besteht. Zudem wissen wir nicht, ob die Personen über die notwendige Bonität und Kompetenz zur Führung verfügen.“ Man wäre aber dennoch für Gespräche bereit.