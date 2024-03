Investoren sind letzte Hoffnung für Heiligenblut

Die Pisten in Heiligenblut zählen zu den schneesichersten in Kärnten und bieten einen atemberaubenden Ausblick auf viele Dreitausender in den Hohen Tauern. Dennoch muss die Gemeinde Heiligenblut um ihr Skigebiet zittern, weil die Bergbahn-Betreiber den Liftbetrieb wegen sinkender Gästezahlen drastisch einschränken wollen.