Wie die Heiligenbluter zum Bergbahn-Dilemma stehen

Am Freitag meldeten sich die Betreiber mit einer Forderung. „Die regionalen Investoren müssen sich bis kommenden Montag, 18 Uhr, melden, damit wir rasch deren Absicht und Bonität prüfen und dann sofort in Gespräche eintreten können“, erklärt Bergbahnen-Sprecher Franz Gruber. Kommt man dieser Forderung nicht nach, wollen die Eigentümer das Skigebiet „in einer betriebswirtschaftlich vertretbaren Formselbstständig weiterführen“. Das bedeutet im Klartext: Der Liftbetrieb wird zwar nicht eingestellt, aber abgespeckt. Weitere Bahnen werden geschlossen. Als Grund dafür nennen die Bergbahnen fehlende Nächtigungsmöglichkeiten in Heiligenblut: „Die Ursachen dafür liegen in der Vergangenheit. Man hat sich damals einfach zu wenig um attraktive Hotelprojekte gekümmert.“