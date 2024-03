Größte PV-Anlage Österreichs ist jetzt am Netz

Während Stromerzeugungspaneele in der Landschaft – wie auch Windräder – mit Skepsis betrachtet werden, hat der Standort bei dem großen PV-Werk des weltgrößten Zitronensäure-Erzeugungskonzerns Jungbunzlauer durchaus eine gut begründbare Berechtigung: Denn die Leistung von etwa 60 Gigawatt – das entspricht im Vergleich ungefähr dem Stromverbrauch von 16.000 Haushalten – wird nicht in überlastete Stromnetze geschickt, sondern an Ort und Stelle auf kürzestem Wege in die große Fabrik geleitet und dort sofort verbraucht.