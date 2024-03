Große Veränderung nach 50 Jahren in beliebtem Cafe

„Viele Tränen in der Phase der Entscheidung sind geflossen, doch es ist Zeit zu gehen und es fühlt sich – ganz drinnen im Herzen – richtig an“: Am 31.Mai wird Isabella Fröschl zum letzten Mal das beliebte Café Casagrande in Ottensheim öffnen. Das Lokal befindet sich neben der Donau, ist in den warmen Monaten vor allem bei Radfahrern und Spaziergehern beliebt.