Bitteres Saisonende für Motorsportler Bacher

Eigentlich war in diesem Jahr fast alles nach Wunsch von Elias Bacher gelaufen. Der Snowcrosser pirscht sich immer mehr an die Weltspitze heran. Zum Auftakt der WM fuhr er in der Türkei auf den dritten Platz. Doch am Wochenende musste der Pinzgauer einen herben Dämpfer hinnehmen.