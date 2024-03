Grünauer Defensive könnte noch zum Problem werden

Vorne satt, hinten knapp

Doch der Erfolg war ein schweres Unterfangen. Zwei verletzungsbedingte Auswechslungen in Person von Rechtsverteidiger Manuel Hauk und Innenverteidiger Thomas Pertl brachten die Walser in Bredouille (beide dürften glimpflich davongekommen sein). „Natürlich tun uns die Ausfälle weh, vor allem hinten sind wir nicht so gut besetzt wie vorne“, weiß Kanzler. Mit ihm und Kapitän Pertl stehen nur zwei etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Bei längerfristigen Verletzungen könnte Knaus ins Grübeln kommen.