Rückendeckung für Altach-Coach Joachim Standfest

Wimmer verstand es auch nicht

Rückendeckung für Standfest kommt auch von Austria Wien-Trainer Michael Wimmer. „Ich war ja dabei. Wenn man das Spiel so erlebt und in der 95. Minute so ein Tor fällt und dann noch einmal eine ähnliche Freistoßsituation entsteht, muss man auch ein Gespür für einen Trainer haben“, erklärte der Deutsche im TV-Interview. „Der läuft da draußen mit Bluthochdruck herum und kämpft für seine Mannschaft. Es ist ja nicht einmal ein Wort gefallen, das eine Karte berechtigen würde. Von dem her finde ich es nicht in Ordnung.“ Eine Aussage, die Janko imponierte: „Ich finde es beachtlich, dass er solche Worte für den gegnerischen Trainer wählt und sich da so einsetzt.“