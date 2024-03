Anteil erneuerbarer Energie auf neuem Spitzenwert

250 Windräder bis 2030

Die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) sieht sich durch den Bericht auf ihrem Weg bestätigt: „Der Energiebericht zeigt, wie ernsthaft die Steiermark die Energiewende angeht.“ Am Ausbau will Lackner festhalten: „Bis 2030 wollen wir 250 Windräder in der Steiermark haben und die Sonnenkraft massiv ausbauen.“ Das ist eine bedeutende Menge, gibt es in der Steiermark laut Bericht doch 23 Windparks mit 114 Windrädern, Ende 2023 waren es 118.