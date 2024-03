Amoklauf: Stiefmutter, Schwester, Ex-Partnerin tot

Amokschütze soll zuletzt wohnungslos gewesen sein

Der Amokschütze soll zuletzt wohnungslos gewesen sein, von der getöteten Mutter seiner Kinder lebte er getrennt. Als Tatwaffe nutze er ein Sturmgewehr vom Typ AR-15. An den Tatorten befanden sich neben den Todesopfern noch weitere Familienmitglieder. Die Behörden in Falls Township hatten ihre Einwohner am Samstagvormittag dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.