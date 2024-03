KAC trifft im Halbfinale ab Dienstag auf Pustertal

2:2 in Saisonduellen

Während die Rotjacken die ersten beiden Duelle gegen die Italiener verloren hatten, gab‘s zuletzt mit einem 2:0 daheim und dem 7:1-Schützenfest auswärts zwei klare Siege. Es ist das allererste Duell der beiden Klubs in den Play-offs. Am Dienstag geht‘s in Klagenfurt los, die Partie wird auch live auf Puls24 übertragen. Das erste Auswärtsspiel in Südtirol steigt dann am Freitag.