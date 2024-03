Nach Abfuhr sind beim KAC die Stars gefordert

Führung extrem wichtig

Wichtig wird wieder das 1:0 sein! Denn bisher gewann in der Serie immer jenes Team, dass in Führung gegangen ist. Fraser: „Ist Vorarlberg vorne, können sie noch mehr mauern und kontern. Aber wir haben genug Selbstvertrauen und Erfahrung in der Kabine – wir wollen die Serie beenden!“ Achtung: Bei den Hausherren ist Abrissbirne Spannring von seiner Sperre zurück.