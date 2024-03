Nach Blitzstart jubelt KAC über Halbfinal-Einzug

Jetzt Bozen oder Pustertal

Im Schlussdrittel schnürte Petersen mit einem herrlichen Schuss ins lange Eck den Doppelpack und stellte die Wichen mit dem 4:1 (46.) endgültig in Richtung Halbfinale. Am Ende jubelten die Klagenfurter über einen 5:1-Sieg und durften feiern. Wer der Gegner im Halbfinale wird, ist aber noch offen – denn Pustertal glich in der Serie gegen Fehervar mit einem 4:2-Sieg auf 3:3 aus. Kommt Pustertal weiter, sind die Südtiroler der Gegner – bei einem Aufstieg von Fehervar würde der KAC auf Bozen treffen.