„Der Lkw-Fernverkehr hat sklavenähnliche Züge“

„Wenn es auf dem Rastplatz in Dornbirn eine Kochmöglichkeit gegeben hätte, wäre das nicht passiert!“ Mit deutlichen Worten hat Gewerkschaftsboss Reinhard Stemmer auf den Vorfall auf dem neuen Rastplatz an der Rheintalautobahn A14 reagiert. Der Fahrer aus Litauen wollte sich in seiner Fahrerkabine Essen aufwärmen, worauf aus noch ungeklärter Ursache die Gaskartusche explodierte. Die Detonation war derart heftig, dass die Seitenfenster gesprengt wurden und die Türen aufschlugen.