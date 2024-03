Marterl zerstört: Teenager rissen Jesus von Kreuz

Für die Tat in Kramsach sind laut Polizei vermutlich einer oder mehrere Jugendliche verantwortlich. Sie schlugen zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag bei einem Marterl auf Höhe des Zubringerwegs von Badl zum Radweg zu. Dort rissen sie eine hölzerne Jesusfigur vom Kreuz, brachen der Figur beide Arme ab und rissen rund um das Marterl gepflanzte Blumen aus den Trögen. Auf eine 200 Meter entfernte Holzbank sprühten die Unbekannten außerdem in schwarzer Farbe „obszöne Schriftzüge“, wie die Polizei mitteilte.