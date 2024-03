Deutscher Gas-Aufschlag kostet uns 100 Millionen

Das Gas fließt jetzt in die andere Richtung

Diese Gasspeicherumlage wird auch für Gas in Rechnung gestellt, das nach Österreich exportiert wird, was für Österreichs Markteilnehmer – und in weiterer Folge die Endkunden – rund 115 Millionen kostet. Insbesondere die westlichen österreichischen Bundesländer betrifft es direkt, da sie ausschließlich über das deutsche Gasnetz versorgt werden. Aber auch in anderen Teilen Österreichs wirkt sich die Gasspeicherumlage aus. In der Vergangenheit floss das Gas eher in die andere Richtung, nämlich aus Russland über die Ukraine in die Slowakei und Österreich und weiter nach Italien und Deutschland.