„Von Festungen sind nur Ruinen übrig geblieben“

Ziel der Kampagne sei, einen Vormarsch der Rechtsextremen, gestützt von den Konservativen, zu stoppen, sagte SPÖ-Chef Babler. Derzeit drohe eine „Orbanisierung“ – die Mittel an Ungarn hätten laut ihm nicht freigegeben werden sollen – in Europa, in Österreich geschehe das durch die FPÖ. Marine Le Pen, die AfD und Kickl würden „zum Angriff auf Demokratie und Freiheit“ blasen. Damit meinte der Politiker etwa Attacken auf die Medienfreiheit und Selbstbestimmungsrechte von Frauen.