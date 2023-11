Bablers EU-Politik: „Aus Festungen werden Ruinen“

Die SPÖ schließt ihren Parteitag in Graz am Sonntag mit der Kür der Kandidaten für die EU-Wahl ab. An der Spitze steht wie schon beim letzten Mal Andreas Schieder gefolgt von der Vizepräsidentin des Europaparlaments Evelyn Regner. Für Unstimmigkeiten im Vorfeld sorgte die Besetzung der dahinter liegenden Listenplätze, was die burgenländische Landesorganisation sogar zu einem Kandidatenverzicht motivierte.