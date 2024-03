Jungpapa saß zwei Monate lang unschuldig in U-Haft

Freudentränen sind im Gericht selten. Vor Saal 32 im Wiener Landl flossen sie am Freitag. Der Angeklagte schließt nach dem glatten Freispruch seine Frau und seine zwei Monate alte Tochter in die Arme. Drei Tage, nachdem das Baby zur Welt gekommen war, wurde die Gattin mit der Kleinen aus dem Spital entlassen. Zeitgleich klickten in Wien-Meidling aus heiterem Himmel die Handschellen.