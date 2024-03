Strafalter: „Krone“-Leser fordern Konsequenzen

Wirksamkeit von Freiheitsentzug?

Mehrere „Krone“-Leser:innen hatten ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer niedrigeren Strafmündigkeit. So sieht User BesorgterArbeiter Resozialisierung als wichtigste Maßnahme für straffällig gewordenene Kinder und Jugendliche an und auch mami-schlumpf hat Bedenken bezüglich des Vorschlags.