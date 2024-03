„Empire of Ants“: Neues zum Ameisen-Simulator

Publisher Microids und Entwickler Tower Five haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Echtzeitstrategiespiel „Empire of the Ants“ veröffentlicht. Der Titel versetzt Gamer in ein mikroskopisch kleines Wald-Ökosystem und lässt sie in die Rolle der Ameise Nummer 103.683 schlüpfen, die geschworen hat, ihre Kolonie zu beschützen. „Koste es, was es wolle.“