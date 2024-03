Aktuell gehört der UHK Krems zu den stärksten Teams in den abgelaufenen Wochen der HLA Meisterliga. In „Handball - Das Magazin“ spricht Willi Jelinek über seine bisherigen Eindrücke in der Wachau, nachdem er erst im Sommer von WESTWIEN dorthin gewechselt ist. Nach holprigen Herbstwochen hat sich das Team von Ibish Taqui wieder eingependelt und auch Jelinek selbst spürt den Erfolgshunger in Niederösterreich: „In Krems ist die Erwartung schon sehr hoch“.