So gelingt der perfekte Osterschinken

So gelingt der saftige glasierte Osterschinken

Ein Topf Wasser mit dem geschnittenem Suppengrün, den Kräutern (außer dem Bund Salbei/ Thymian) und dem Salz zum kochen bringen und den Schinken eine 3/4 Stunde darin köcheln lassen. Währenddessen den Ofen auf 180 °C vorheizen und die Marillenmarmelade, Senf und Salz in einer Schüssel vermengen. Den Schinken aus dem Topf nehmen, kurz auskühlen lassen und mit einem scharfen Messer feine Schnitte in das Fett ritzen. Das Fleisch in eine ofenfeste Form transferieren. Jetzt den Marmeladen-Senf-Mix über den Schinken verteilen und mit dem Kräuterbund verteilen. Den Schinken für ca. 45 Minuten in den Ofen schieben und immer wieder mit dem Kräuterbund das Fleisch glasieren. Den Schinken Dünn aufschneiden und servieren. Als Beilage eignen sich hierfür Sauerkraut oder Preiselbeermarmelade