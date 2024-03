Im Alpengarten erblühen düstere Gewächse

Paul Plut ist kein Mann der fröhlichen Töne – das lassen bereits die Titel seiner ersten beiden Solo-Alben vermuten: „Lieder vom Tanzen und Sterben“ und „Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse“. Doch die Art und Weise, wie Plut sich in seinen düsteren Dialektgospels an seiner Heimat abarbeitet wie ein Bergarbeiter ist faszinierend. Immer wieder geht er musikalisch unter Tage, in der Hoffnung einen Diamanten zu finden – und taucht doch nur mit dreckigen Fingern und einer Staublunge wieder auf.