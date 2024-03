Zadic will Alter für Strafmündigkeit nicht senken

In den meisten westlichen Demokratien liege das entsprechende Alter ähnlich wie in Österreich, wo die Grenze bei 14 Jahren liegt. Ein niedriges Alter für die Strafmündigkeit gebe es hingegen etwa in Brunei, dem Jemen, in Kuwait, Myanmar und Nigeria, wo sie bei sieben Jahre liege. Im Iran würden Mädchen ab neun Jahren strafmündig, Buben erst mit 15, so Zadic in Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der FPÖ.