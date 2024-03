Sommelier-Kurs auf Staatskosten

Wer wissen will, wie sozial und feinfühlig der Staat Österreich mit seinen Bürgern umgeht, möge die Einrichtung der sogenannten Bildungskarenz beachten. Wer wissen will, wie großzügig oder besser: verschwenderisch der Staat mit unserem Steuergeld umgeht und sich auch ein Stück vom Kuchen holen mag, kann selbst um Bildungskarenz ansuchen. Unbürokratisch und mit einfacher Bestätigung der „Bildungseinrichtungen“ lassen sich auf Staatskosten Hobbys vertiefen, Selbstfindung betreiben oder Berufswege neu planen. Sage und schreibe mit einer halben Milliarde Euro schlägt das zu Buche: Sommelier-Ausbildungen, Pilates-Fertigkeiten oder Ferienliebe-Fremdsprachen-Kurse lassen sich so tatsächlich finanzieren.