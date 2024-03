Nur elf NATO-Staaten erreichten Zwei-Prozent-Ziel

Oslo will Marke dieses Jahr erreichen

Norwegen will noch in diesem Jahr das von der NATO festgelegte Zwei-Prozent-Ziel erreichen. In einem überarbeiteten Haushalt des skandinavischen Landes, der im Frühling vorgelegt werden soll, werde eine deutliche Stärkung der norwegischen Streitkräfte vorgeschlagen, wie der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre am Donnerstag mitteilte. Damit soll das NATO-Ziel erreicht werden, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung auszugeben.