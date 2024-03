Negativ-Rekord! So schlecht war Hamilton noch nie

Wende in Australien?

Vor allem für Letzteren ist es ein Saisonstart zum Vergessen. In über 17 Jahren, die der 39-Jährige mittlerweile in der Formel 1 Gas gibt, hat er in den ersten beiden Rennen noch nie schlechter abgeschnitten als heuer. Die nächste Chance, das Ruder herumzureißen, bietet sich Hamilton am 24. März, wenn am Albert Park Circuit in Melbourne die nächsten Punkte vergeben werden.