Verbund senkt die Preise und investiert 5,5 Mrd. €

Staat kassiert 1,1 Milliarden Euro

Die gute Entwicklung ist auch ein Segen für den Staat – und somit die Steuerzahler. Denn neben 450 Millionen Euro an Steuern und Abgaben sowie 90 Millionen Euro „Gewinnabschöpfung“ fließen noch 650 Millionen Euro an Dividende (3,40 € je Aktie) bzw. Sonderdividende (15 Cent je Aktie) an die Republik, die 51 Prozent am Versorger hält.