Frühlingsbeginn: Diese Pflanzen dürfen ins Beet!

Wie sich die Sonne zum Frühjahr wendet, so unser Sommer endet: Eine von vielen Bauernregeln, die rund um den Frühlingsbeginn eine Vorschau auf das Wetter geben wollen. Und wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass diese Vorhersagen sogar recht häufig zutreffen. Zeigt sich das Wetter rund um den Frühlingsbeginn am 20. März freundlich und trocken, so waren die folgenden Sommer ebenfalls eher zu warm und zu trocken.