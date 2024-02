Putin ist „neuer Hitler mit neuen Technologien“

„Die ganze Welt ist heute in tiefer Trauer. Ich habe mir den Newsfeed von ,Meduza‘ (russisches Exilmedium, Anm.) angesehen - dort sind Reaktionen aus der ganzen Welt: von Politikern, Schriftstellern, Musikern. Alle sind bestürzt. Natürlich ist das ein großer Schock angesichts der Grausamkeit, die wir dem Bösen erlaubt haben. Mittlerweile ist es bereits so sehr aus den Fugen geraten, dass es Dinge bewirkt, die wir uns nicht einmal vorstellen konnten. Auch wenn wir die Natur dieser Macht kannten“, zeigte sich Alexijewitsch in einem Interview mit der weißrussischen Zeitung „Nascha Niwa“ entsetzt.