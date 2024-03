Im Mai soll Straße nach Guntschach befahrbar sein

Nun zeichnet sich ein Ende der enorm umfangreichen Baustelle ab: An die 20.000 Kubikmeter Fels wurden abgetragen, die Wand auf 65 Grad angeböscht. „Der Konglomeratfels ist brüchig. Also musste er vorsichtig, Schicht für Schicht abgetragen werden“, so Hannes Burger und Hansjörg Hufnagl von der Wildbach- und Lawinenverbauung.