„Die Toten von Salzburg“: Drehschluss am Friedhof

Am Set gibt ein Salzburger den Ton an – Erhard Riedlsperger führt auch in der elften Folge Regie. „Für mich ist die Arbeit noch immer etwas Besonderes“, sagt der Regisseur und Drehbuchautor. „Nach all den Jahren entdecke ich immer noch Neues bei den Dreharbeiten.“ Riedlspergers Kernteam hat sich nach dem unrühmlichen Abgang von Schauspieler Florian Teichtmeister nicht verändert. Nur Krausz ist als Irene Russmeyer nun federführend in der Mordaufklärung tätig.