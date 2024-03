Ermittlungen gegen SPÖ-Politiker eingestellt

Pünktlich zum von der ÖVP beantragten U-Ausschuss über mögliche Korruption bei der SPÖ und FPÖ stellt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das Verfahren und die Ermittlungen gegen prominente SPÖ-Politiker ein. Nach anonymen Anzeigen hatten die Staatsanwälte ermittelt, ob etwa SPÖ-Bundesgeschäftsführer in früheren Jahren - ähnlich wie es später der ÖVP angelastet wird - mit öffentlichen Mitteln aus Ministerien Umfragen in Tageszeitungen wie „Österreich“ und „Heute“ finanziert, und diese bei der damaligen Meinungsforscherin Sophie Karmasin in Auftrag geben und manipulieren ließen.