Hobbyfilmer fängt Blitzeinschlag in Flugzeug ein

Wie der US National Weather Service berichtete, kommt es ein- bis zweimal im Jahr vor, dass Verkehrsflugzeuge von Blitzen getroffen werden. West war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort: „Soweit ich weiß, war in der Wettervorhersage kein Gewitter vorhergesagt, also kam er irgendwie aus heiterem Himmel“, so der Hobbyfilmer.