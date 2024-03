Vermeintliche „BAST“-Fahrten im „Gallischen Dorf“

Aktuell fährt das Anrufsammeltaxi „BAST“ nur in 99 von 100 Gemeinden im Süd- und Mittelburgenland. Dass die Einführung am Willen von Ortschef Bernd Strobl gescheitert sei, habe Vizebürgermeisterin Tanja Illedits zum Anlass genommen und für die Finanzierung der Haltestellenbezeichnungen aufzukommen. Die Tafeln sollen in Kürze montiert werden und dann stehe dem „BAST“-Start nichts mehr im Wege, heißt es von den Verkehrsbetrieben Burgenland (VBB). Allerdings sorgen jetzt vermeintliche „BAST“-Fahrten für Wirbel.