Angeheuert, um teure Leihautos zu stehlen!

Der hochpreisige Pkw mit französischem Kennzeichen erregte am Montagnachmittag die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Villach. Gegen 16 Uhr war der Lenker auf Höhe Federaun in Richtung Wien unterwegs. „Der Pkw ist in Frankreich als gestohlen ausgeschrieben“, erklären die Beamten, weshalb es schließlich in Wernberg auch zur Anhaltung des Fahrzeugs kam.