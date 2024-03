Realität versus Hollywood-Glanz

Wie wenig von diesem Traum geblieben ist, das zeigte sich in der Rede des Regisseurs Jonathan Glazer, der an den Nahost-Krieg gemahnte: „Ob es um die Opfer des 7. Oktober in Israel geht oder die anhaltenden Angriffe auf Gaza, alle sind Opfer der Entmenschlichung.“ Aber vor allem auch an Mstyslaw Tschernow, der den Oscar für seine Dokumentation „20 Tage in Mariupol“ bekam und ihn, wie er meinte, liebend gern eintauschen würde gegen eine Welt, in der Russland die Ukraine nie angegriffen hätte.