Schwerverletzte nach Kollision auf Piste in Tirol

In Tannheim (Bezirk Reutte) kollidierte ein Skifahrer (62) mit einer Skifahrerin (80) im Skigebiet Neunerköpfle gegen 11 Uhr am Montag. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Der Zusammenstoß war heftig: Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Rippen und am Schlüsselbein. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen.