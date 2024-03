Neue Krisenhilfe-Chefin auch selbst „an der Front“

Mich berührt viel, aber ich versuche, nichts mit nach Hause zu nehmen. Da helfen die Supervision, das Gespräch mit Kollegen oder einfach nur die Dokumentation. Denn was ich niederschreibe, muss ich mir nicht merken. Aber ich weiß: An dem Tag, an dem mich Schicksale nicht berühren, höre ich auf.