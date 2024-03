Lufthansa rechnet mit Ausfall von 1000 Flügen

600 davon entfallen auf Frankfurt, 400 auf München. Wie berichtet, hatte die Kabinengewerkschaft UFO am vergangenen Wochenende die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa sowie der Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen (siehe Video oben). Bestreikt werden sollen jeweils von 4 bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München. Zuvor stimmten die 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit mehr als 96 Prozent für den Ausstand.