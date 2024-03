Bordell-Massaker: „Hatte schon Ticket nach Kabul“

Beinahe den Kopf der Opfer abgetrennt

Doch anstelle noch ein paar Tage auf seinen Abflug zu warten, entschied sich der Afghane am 23. Februar um 20.55 Uhr, mit einem Messer bewaffnet das Bordell in der Engerthstraße zu betreten und dort drei Asiatinnen das Leben zu nehmen. Fast 100 Stiche zählte die Gerichtsmedizin bei den weiblichen Opfern. Teils mit so einer Wucht, dass bei zwei Frauen beinahe der Kopf abgetrennt wurde. Vor der Horror-Tat ging der Flüchtling - der seit Beginn 2022 in Österreich ist - sogar noch in eine Moschee, um zu beten.