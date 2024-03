Massaker in Bordell: Erste Fotos aus Horror-Nacht

Studium abgebrochen und Heimat verlassen

Doch wer war dieser im Blutrausch tötende Mann an diesem Abend eigentlich? Und was trieb ihn zu dieser Horror-Tat? Ebadullah A. stammt ursprünglich aus Afghanistan. Nach der Machtübernahme der Taliban soll er in seiner Heimat sein Informatik-Studium abgebrochen haben und via Türkei und die Westbalkan-Route Ende 2021 nach Österreich geflüchtet sein.