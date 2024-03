Schwerverletzten nach Messerattacke zurückgelassen

Ein 52-Jähriger aus Klagenfurt wurde am Samstag gegen Mittag in seiner Wohnung von einem 27-Jährigen mit den Fäusten zu Boden geschlagen, mit den Füßen getreten und mit einem Messer wurden ihm Schnittwunden am Rücken hinzugefügt. Schwer verletzt blieb der Mann am Boden liegen, nachdem der Täter aus Klagenfurt die Flucht ergriffen hatte.