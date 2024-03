Windkraft hat auch künftig Chance im Waldviertel

Windräder am Predigtstuhl und im Hardwald

In der Bezirkshauptstadt stimmten 51,77 Prozent für Windräder am Predigtstuhl. Bürgermeister Josef Ramharter will sich jetzt aber auch den Sorgen jener widmen, „die mit dem Ergebnis keine Freude haben“. In Thaya sprachen sich 60,56 Prozent für Windkraftanlagen im Hardwald aus, in Karlstein waren es 58,57 Prozent. Ortschef Siegfried Walch: „Windräder werden wohl in Zukunft zu unserer Umgebung gehören.“