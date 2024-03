Waldviertler Windkraft: Jetzt sind Bürger am Wort

In und rund um Waidhofen an der Thaya wird es nun in fünf Gemeinden – neben der Bezirksstadt sind das Waidhofen-Land, Thaya, Groß Siegharts und Karlstein – am Sonntag zur Volksabstimmung kommen. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist bereits aufgeheizt, eine große Schar an Windkraftgegnern rund um den landesweit bekannten Aktivisten Michael „Jimmy“ Moser hält mit Werbetransparenten und allerlei „alternativen Fakten“ dagegen. „Ja zur Windkraft, aber nicht an diesen Standorten“, heißt es grob zusammengefasst von SPÖ und FPÖ im Bezirk. Die Meinung der Roten ist – je nach Gemeinde – stark gespalten. So sprechen sich die SPÖ-Mitglieder in der ehemaligen Parteibastion Groß Siegharts zu 86 Prozent gegen die geplanten Windrad-Standorte aus, erklärt der rote Bezirksvorsitzende Christian Kopecek.