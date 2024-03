Hammer und Sichel | Bedenklich

Hammer und Sichel.„Marx & Mozart“, „Linkes Salzburg“, alle möglichen und auch beinahe unmöglichen Klischees werden–auch international–vor den heutigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in der viertgrößten Stadt Österreichs strapaziert. Ein Blatt mit–laut Eigendefinition–„großem Horizont“ visualisiert besonders plakativ, lässt am Horizont über der Stadt Salzburg bedrohlich eine tiefrote Sonne aufgehen. Da fehlt nur noch das Hammer-und-Sichel-Symbol… Ja, die Kommunisten kommen–davon gehen alle aus. Nachdem sie zuvor Graz erobert haben, könnte heute der smarte Linke Kay-Michael Dankl (Bild) an der Salzach seinen Erfolgslauf fortsetzen, hat er doch seine KPÖplus bereits im Vorjahr bei den Salzburger Landtagswahlen in der Landeshauptstadt mit mehr als 20 Prozent auf Platz 2 gehievt. Nun werden dem Kommunisten in einer Stadt, in der, wie Politprofessor Peter Filzmaier heute in der „Krone“ analysiert, „alles möglich“ ist, gute Chancen eingeräumt, sich in eine Bürgermeister-Stichwahl am Palmsonntag zu kämpfen. Wie kann das sein, fragt man sich hierzulande, aber auch über die Landesgrenzen hinaus.