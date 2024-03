Gläubiger sollen das gesamte Vermögen erhalten

In der insolventen Signa Prime von Finanzjongleur René Benko bahnt sich eine spektakuläre Wendung an: Bisher war der Plan, die Gläubiger mit einer Quote abzuspeisen und die restlichen Luxusimmobilien zu behalten. Laut „Krone“-Informationen soll nun das gesamte Vermögen der Ende Dezember in die Pleite geschlitterten Signa Prime an die Gläubiger übergehen und ein Verkaufserlös diesen zugutekommen.