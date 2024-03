Sie helfen in der schlimmsten Not am Bauernhof

Niederösterreich ist das einzige Bundesland, in dem es noch Dorfhelferinnen gibt. „Sie springen in Notsituationen ein, packen in den bäuerlichen Betrieben dort mit an, wo es gerade am dringendsten notwendig ist“, erklärt Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter die besondere Bedeutung des umfassenden Knochenjobs. Denn als eingesetzte Dorfhelferin muss man überaus versiert sein. Auf einem Bauernhof können viele Dinge anfallen, die erledigt werden müssen. Die Kombination aus Heim- und Betriebshilfe müssen Allroundtalente sein: Ob es Kinder zu betreuen gilt, bei der Arbeit im Stall, bei der Ernte auf dem Feld, oder wo sonst auf dem Hof Arbeit anfällt – die Helferinnen packen überall mit an. Mitunter pflegen sie sogar betagte Angehörige der bäuerlichen Betriebe.