Rekordzahl an Florianis zeigte Können am Funkgerät

„Die Teilnehmerzahl zeigt die wachsende Begeisterung an diesem Bewerb“, freut man sich im Landesfeuerwehrverband. Hatten 2015 noch 399 Florianis beim NÖ Funkleistungsabzeichen teilgenommen, waren heuer 697 Kameraden an zwei Tagen im Feuerwehrzentrum in Tulln – so viele wie noch nie!